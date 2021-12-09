Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию

«Выгодное географическое положение порта, профессиональное обслуживание клиентов в режиме 24/7, эффективность и качество предоставляемых услуг, конкурентноспособная ценовая политика, а также рекомендации других портовых агентов» - такие предпосылки сотрудничества с Рижским портом и работающей там компанией «WT Terminal» упомянул директор по продажам и развитию бизнеса скандинавской логистической компании «Baltic Line» Мика Сааринен.

С 2019 года «Baltic Line» вместе с портовой компанией «WT Terminal» каждые две недели доставляет в Норвегию грузы латвийского происхождения, в основном продукцию, произведенную «Latvijas Finieris».

«Сотрудничество с Baltic Line означает для нас предсказуемые объемы грузов, в то же время такая связь между Рижским портом и другими крупными портами региона открывает более широкие экспортные возможности для других местных производителей, которые могут отправлять свою продукцию по этому маршруту», - подчеркнул директор по продажам «WT Terminal» Янис Лапиньш.

«WT Terminal» - вторая по величине стивидорная компания по объему перевалки лесных грузов в Рижском порту. Компания, занимающаяся перевалкой навалочных и генеральных грузов, в том числе и негабаритных, также предлагает самые большие сушилки и сортировочные мощности в районе порта. Их работой руководит искусственный интеллект, используя алгоритмы, которые контролируют весь процесс сушки древесины для обеспечения надлежащего качества. Также компания предоставляет клиентам услуги по сортировке и упаковке материалов, осуществляемые с помощью специально разработанной конвейерной линии. Компания специализируется на обслуживании небольших судов, которые являются важным видом транспорта для таких групп грузов, как пиломатериалы, плиты OSB и шпон, лес- кругляк, щепа, а также зерновые, основной спрос на которые есть в Европе, особенно в Великобритании и Скандинавии.

Бизнес-стратегия компании «WT Terminal» основана на постоянном развитии и предоставлении услуг с добавленной стоимостью. «Мы развиваем производственные мощности, совместно с латвийскими инженерами разрабатываем и внедряем инновационные погрузочные технологии. В настоящее время ведутся работы по оптимизации погрузочного оборудования и внедрению новых ИТ-решений. В свою очередь, весной 2022 года планируем завершить строительство нового склада навалочных грузов, что увеличит складские мощности терминала еще на 20-25 тыс. тонн», - отметил директор по продажам компании Я. Лапиньш.

Представитель компании «Baltic Line», партнера «WT Terminal», также обозначил положительные перспективы для дальнейшего сотрудничества: «Мы и в дальнейшем планируем сотрудничать с Ригой в сфере регулярных морских перевозок, в то же время мы заинтересованы в еще большем количестве латвийских грузов для перевозки из Риги как в датские, так и в норвежские порты».

В этом году объемы перевалки лесных грузов в Рижском порту в целом составили 5,74 млн. тонн, что на 8,2% больше по сравнению с 11 месяцами прошлого года.