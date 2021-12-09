Фото и видео ⟩ Смертельное ДТП в Эстонии: столкнулись две фуры, одна загорелась

В Центр тревоги в 6.17 поступило сообщение о ДТП в волости Сауэ на 20-м километре шоссе Таллинн - Пярну - Икла, где столкнулись два грузовика, один из которых загорелся. В одной из автомашин было обнаружено тело погибшего.