Мишель Герциг - израильская модель, покорившая сердце голкипера "Реала"

В середине августа в профиле девушки появилось фото, на котором они с бельгийцем держатся за руку. "Моя любовь", - так оно было подписано. За день до этого и сам Куртуа на своей странице в Instagram опубликовал совместное фото с израильской моделью, тем самым подтвердив слухи об их отношениях.

"Любовь всей моей жизни", - подписал фотографию на иврите голкипер "Реала".

24-летняя Мишель младше своего возлюбленного на пять лет. Герциг сотрудничает с модельными агентствами Италии, США и Австралии. Также известно, что она владеет собственной торговой маркой Praia, которая производит купальники.

Первые слухи об их романе появились в июле, когда парочку заметили на яхте на острове Ибица. Затем девушка стала часто наведываться в столицу Испании и публиковать в соцсетях фото с совместным времяпровождением с бельгийским футболистом. В частности, Мишель делилась кадрами из элитных ресторанов Мадрида Ten con Ten и Tatel.

"Тибо увидел фотографию меня с моей собакой Майло и написал "мило". Я сразу поняла, кто это, потому что люблю футбол. Я сказала спасибо, и мы начали писать друг другу сообщения", - сообщила модель в интервью.

В переписках Куртуа начал интересоваться её вкусами, работой, её службой в израильской армии и другими деталями её жизни. Сам голкипер признавался, что благодаря Мишель его любовь к Израилю ещё больше выросла и ему не терпиться побывать в этой стране.

Отметим, что до того, как Куртуа начал встречаться с Мишель, он был в длительных отношениях с Мартой Домингес, которая родила ему двоих детей. Марта и Куртуа расстались, потому что бельгиец несколько раз изменял ей, но, похоже, этот факт не очень беспокоит Мишель.