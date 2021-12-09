Видео ⟩ Conflict Intelligence Team: под Воронеж на границу с Украиной перебросили "Буки" и танки

Аналитикам удалось зафиксировать перевозку новой военной технике в Воронежскую область. На станции Масловка в пригороде Воронежа в данный момент находится большое число военной техники, включая зенитный ракетный комплекс "Бук", танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

В распоряжении Conflict Intelligence Team есть два видео, снятые недавно на станции Масловка, на которых видна военная техника.

Conflict Intelligence Team еще в ноябре предупреждала, что российская военная техника собирается у границы с Украиной в угрожающих объемах.

Разведывательные службы и должностные лица западных стран в последнее время несколько раз предупреждали о возможном вторжении России в Украину, которое может произойти в начале будущего года.