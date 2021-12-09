Фото ⟩ Началось строительство Кекавской окружной автодороги

Сейчас на месте будущей трассы окружной дороги ведутся земельные работы, привозят материал, осуществляются работы по подготовке и демонтажу. В данный момент для строительства новой трассы не нужно вводить ограничения движения, однако в начале нового года придется считаться и с ними. Во время строительных работ поставка материалов будет осуществляться по нескольким автодорогам местного значения, переданным в обслуживание строителям.

Галерея: Началось строительство Кекавской окружной автодороги

Завершить строительные работы планируется до конца 2023 года, в свою очередь содержание дороги частный партнер будет осуществлять на протяжении еще 20 лет после завершения строительства, таким образом, завершение всего проекта планируется в 2043 году.

Весной придется считаться с увеличенным движением в направлении Бауски

Несмотря на то, что сейчас на месте строительства не введено ограничений на движение и скорость, уже весной будущего года водителям придется считаться с определенными неудобствами и планировать дополнительное время в пути, выезжая из Риги или въезжая в Ригу по Баускому шоссе. Чтобы снизить неудобства, будут построены локальные объездные дороги у Валдлаучи и Баложи, по которым и будет организовано движение транспорта. Кроме того, водителям придется считаться с тем, что организация движения во время строительных работ может часто меняться.

Кекавская окружная в цифрах

В ходе реализации проекта Кекавской окружной автодороги будет построено почти 100 километров полос и уложено 220 000 тонн асфальта. Кроме того, в строительстве будет использовано 450 000 тонн доломита и гранитной крошки, а также 520 000 кубометров песка.

Общая длина металлических барьеров составит 40 000 метров, а бетонных барьеров - 4000 метров. Будет построено 14 искусственных построек и антишумовых решений. Также в рамках проекта перестроят магистральный водопровод, газопроводы и три пересечения линий высоковольтных передач, а также построят сети сточных вод.

Чтобы после завершения работ следить за дорогой в круглосуточном режиме (качество поверхности, условия езды и т.д.), будет создан центр управления движением, в который войдут 20 камер видеонаблюдения, две метеостанции, десять сенсоров, фиксирующих поток транспорта, а также система анализа данных потока транспорта.

Во время активной фазы строительных работ на строительной площадке будут работать до 450 человек, более 100 единиц автотранспорта и 50 единиц механизмов.

Почему Кекавская окружная