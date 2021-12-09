Пеле вновь госпитализировали
Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли в толстой кишке, сообщает Globo со ссылкой на заявление клиники.
Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли в толстой кишке, сообщает Globo со ссылкой на заявление клиники.
По информации источника, состояние 81-летнего бразильца стабильно. Экс-футболист пройдёт ряд медицинских процедур и должен быть выписан в ближайшие несколько дней.
Напомним, в сентябре бразилец перенёс операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.
В последние годы Пеле всё чаще вынужден прибегать к помощи врачей из-за регулярных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
Пеле - единственный в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии FIFA.