Чт, 9.12.2021
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Станислав Асеев, украинский журналист

Пеле вновь госпитализировали

Пеле ФОТО: AFP/SCANPIX

Легендарный бразильский футболист Пеле госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для лечения опухоли в толстой кишке, сообщает Globo со ссылкой на заявление клиники.

По информации источника, состояние 81-летнего бразильца стабильно. Экс-футболист пройдёт ряд медицинских процедур и должен быть выписан в ближайшие несколько дней.

Напомним, в сентябре бразилец перенёс операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.

В последние годы Пеле всё чаще вынужден прибегать к помощи врачей из-за регулярных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

Пеле - единственный в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии FIFA.


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