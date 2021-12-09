Пеле вновь госпитализировали

По информации источника, состояние 81-летнего бразильца стабильно. Экс-футболист пройдёт ряд медицинских процедур и должен быть выписан в ближайшие несколько дней.

Напомним, в сентябре бразилец перенёс операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице. Сообщалось, что ему предстоит пройти курс химиотерапии.

В последние годы Пеле всё чаще вынужден прибегать к помощи врачей из-за регулярных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.