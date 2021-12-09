В Риге выступит американская инди-рок группа X Ambassadors
11 марта 2022 года в зале Palladium в рамках турне The Beautiful Liar выступит американская инди-рок группа X Ambassadors.
11 марта 2022 года в зале Palladium в рамках турне The Beautiful Liar выступит американская инди-рок группа X Ambassadors.
X Ambassadors - авторы мгновенно узнаваемых хитов "Jungle", "Renegades" и "Unsteady" имеют полное право претендовать на звание новых героев альтернативной музыки. Их песня "Litost" была включена в саундтрек к фильму "The Host", а хит "Renegades", широко известный по рекламе Jeep Renegade, был на вершине списка альтернативных песен Billboard 12 недель подряд. X Ambassadors гастролировали с такими артистами, как Imagine Dragons, Jimmy Eat World и The Mowglis.
Летом X Ambassadors выпустили новый мрачно-кинематографичный сингл "My Own Monster". Группа называет эту композицию атмосферной психодрамой в стиле heavy pop с элементами groove. В этом году музыканты планируют закончить работу над своим долгожданным третьим альбомом.