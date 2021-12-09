В Риге выступит американская инди-рок группа X Ambassadors

X Ambassadors - авторы мгновенно узнаваемых хитов "Jungle", "Renegades" и "Unsteady" имеют полное право претендовать на звание новых героев альтернативной музыки. Их песня "Litost" была включена в саундтрек к фильму "The Host", а хит "Renegades", широко известный по рекламе Jeep Renegade, был на вершине списка альтернативных песен Billboard 12 недель подряд. X Ambassadors гастролировали с такими артистами, как Imagine Dragons, Jimmy Eat World и The Mowglis.