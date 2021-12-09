Глава МИД Литвы готов уйти в отставку в связи с неисполнением санкций США

"Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра", - сказал Ландсберг журналистам в Сейме в четверг.

"Я понимаю, каков репутационный ущерб Литве", - отметил глава литовской дипломатии.

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните утверждает, что пока не определилась в вопросе о том, должен ли лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уйти в отставку.

"Когда решу, тогда и проинформирую", – сказала она в четверг во время "правительственного часа" в парламенте.

Со вступлением в среду в силу американских санкций "Беларуськалий" продолжает транзит своих товаров чрез Литву.

Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai сообщила, что в ноябре "Беларуськалий" выполнил авансовый платеж за услуги перевозки, и этих средств может хватить для перевозки удобрений в декабре и частично в январе.

Находящаяся в госуправлении компания утверждает, что о платеже авансом были информированы министерства транспорта и иностранных дел.

Ландсбергис сказал, что Lietuvos gelezinkeliai информировала лишь об сентябрьском авансе за октябрьские услуги.

"Ситуация, которая произошла после того, о ней не информировали", – утверждает глава литовской дипломатии.

"О дальнейших платежах, которые имели место, не сообщили", – добавил он.

Входящая в группу ж/д компании предприятие LTG Cargo в среднем перевозило по 10 млн тонн грузов "Беларуськалия" в год приблизительно за 60 млн евро.

Казначейский департамент США ввел санкции в отношении "Беларуськалия" в августе и до 8 декабря предоставил срок компаниям завершить сделки.