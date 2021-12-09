На Саркандаугаве пьяный водитель устроил ДТП и концерт

На узкой улице Зиемелю Mazda вылетела из колеи, и только тогда водитель понял, что транспортное средство практически неконтролируемо, а тормоза работают не так хорошо, как хотелось бы.

Свидетель: "Я стоял здесь, видел проезжающую мимо машину. Водитель ехал прямо, но внезапно зацепил припаркованную машину. После этого завернул на улицу Лимбажу и остановился. В его машине громко играла музыка. Он стоял на обочине, чего-то ждал. Я увидел, что водитель неадкватен, так как нельзя так просто поцарапать машину и не заметить, спокойно поехать дальше. По этой улице тогда еще ехала машина, я уже подумал, что он может врезаться в нее".