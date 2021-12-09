Чт, 9.12.2021
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Арманд Рукс, глава Госполиции

На Саркандаугаве пьяный водитель устроил ДТП и концерт

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В данный момент состояние дорог делает любую поездку на машине настоящим вызовом. Передвижение осложнено везде, но больше всего - во дворах многоквартирных домов, где снег, в принципе, не убирали и на дороге образовались колеи. Водителю Mazda упомянутые погодные условия серьезным препятствием не показались, поэтому он в пьяном виде и на большой скорости гонял по дворам.

На узкой улице Зиемелю Mazda вылетела из колеи, и только тогда водитель понял, что транспортное средство практически неконтролируемо, а тормоза работают не так хорошо, как хотелось бы.

Свидетель: "Я стоял здесь, видел проезжающую мимо машину. Водитель ехал прямо, но внезапно зацепил припаркованную машину. После этого завернул на улицу Лимбажу и остановился. В его машине громко играла музыка. Он стоял на обочине, чего-то ждал. Я увидел, что водитель неадкватен, так как нельзя так просто поцарапать машину и не заметить, спокойно поехать дальше. По этой улице тогда еще ехала машина, я уже подумал, что он может врезаться в нее".

ФОТО: Скриншот видео

По словам очевидцев, водитель открыл двери машины и сделал музыку еще громче. Звучал инструментальный репертуар, и все окружающие жители долгое время были вынуждены слушать симфонию ударных и гитар. На вечеринку явилась полиция, и шум затих.

Кондиция пьяного мужчины доставила ему сложности с прохождением теста на алкоголь. У водителя не хватало сил как следуют дунуть в алкометр, он он все таки справился - 2,6 промилле.

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