Чт, 9.12.2021
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Павлютс: вакцины для детей могут прибыть в Латвию на следующей неделе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Поставщики пообещали, что вакцины Pfizer/BioNTech от Covid-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет могут быть доступны в Латвии на следующей неделе, но официальное заявление об этом еще ожидается, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр добавил, что более точная информация об этом может появиться завтра или в понедельник.

Вакцинация в этой возрастной группе будет проводиться специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech, со специальной этикеткой и более низкой дозой, пояснил министр.

По его мнению, вакцинацию детей в Латвии можно будет начать еще до Рождества.

По словам Павлютса, в вакцинации детей следует сохранить принцип добровольности, по крайней мере на нынешней стадии. "На данный момент у Минздрава нет планов сделать вакцинацию детей обязательной и требовать сертификаты о вакцинации детей как обязательные, и мы постараемся этого придерживаться", - добавил Павлютс.

Как сообщалось, Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило вакцины Pfizer/BioNTech к применению для детей в возрасте от 5 до 11 лет.


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