Павлютс: вакцины для детей могут прибыть в Латвию на следующей неделе

Министр добавил, что более точная информация об этом может появиться завтра или в понедельник.

Вакцинация в этой возрастной группе будет проводиться специально адаптированными вакцинами Pfizer/BioNTech, со специальной этикеткой и более низкой дозой, пояснил министр.

По его мнению, вакцинацию детей в Латвии можно будет начать еще до Рождества.

По словам Павлютса, в вакцинации детей следует сохранить принцип добровольности, по крайней мере на нынешней стадии. "На данный момент у Минздрава нет планов сделать вакцинацию детей обязательной и требовать сертификаты о вакцинации детей как обязательные, и мы постараемся этого придерживаться", - добавил Павлютс.