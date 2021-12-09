9 декабря в одном абзаце ⟩ Елка из мусора, омикрон в Латвии и ледяной дождь

Covid-19 не спит. Да, "кумулятивка" продолжает падать, но официально признано - в Латвии появились первые случаи омикрон-штамма. Европейское агентство по лекарственным средствам пока просит не беспокоиться, мол, болеют им сравнительно легко. И в деталях, как протекает болезнь в таком случае, тоже рассказали. Есть, правда, и хорошие новости. Прививки для детей могут прибыть уже на следующей неделе. А взрослые продолжают не прививаться и даже жаловаться: "Чего увольняют? Я же хороший работник!". Погода тоже не радует - оранжевое предупреждение от синоптиков, в Латвии ожидается ледяной дождь. В такую погоду не сюрприз, что происходят ДТП. Вот в Плявниеках две женщины въехали друг в друга на перекрестке. А в другой части Риги снег не помешал пьяному водителю ездить по дворам на огромной скорости. А снег с машины чистить точно надо, а то могут и оштрафовать. Хватает и политических новостей. Сейм поддержал выдачу депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а также утвердил советницу президента Латвии Ирену Куцину судьей Конституционного суда. Сообщается, что отдельным депутатам президент звонил лично. Но праздничная красота наступает. В центре Риги появилась елочка, сделанная из мусора. Она даже попала в топ самых красивых елочек мира от Forbes.