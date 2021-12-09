Павлютс открыл детали о случаях омикрон-штамма. Один из них - "местный"

Министр здравоохранения рассказал, что ответственным учреждениям известны два человека, которые вернулись из Швеции, еще два, которые связаны с Норвегией, один - с Великобританией, и в настоящее время есть один "местный случай".

Министр рассказал, что в таких ситуациях Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) информирует Инспекцию здравоохранения, которая является учреждением, отвечающим за контроль самоизоляции и карантина и которая соответственно связывается с людьми, у которых открывается инфицирование Covid-19. В случаях, когда имеются подозрения в том, что этот карантин не соблюдается, Инспекция здравоохранения обращается в Государственную полицию, которая может отправиться также на очные проверки, убедившись в том, соблюдается ли карантин.

"Сейчас мы находимся в режиме особой осторожности и внимания", - добавил Павлютс.

Ранее сообщалось, что Национальная референтная лаборатория Рижской клинической университетской больницы подтвердила первые два случая омикрон-штамма коронавируса.

Как пояснил руководитель лаборатории Сергей Никишин, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.

До среды SPKC получил информацию о пяти подозрительных образцах, сообщается на сайте SPKC.