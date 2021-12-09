Павлютс открыл детали о случаях омикрон-штамма. Один из них - "местный"
Министр здравоохранения Даниэль Павлют) в прямом эфире рассказал новые детали об обнаруженных случаях омикрон-штамма в Латвии.
Министр здравоохранения Даниэль Павлют) в прямом эфире рассказал новые детали об обнаруженных случаях омикрон-штамма в Латвии.
Министр здравоохранения рассказал, что ответственным учреждениям известны два человека, которые вернулись из Швеции, еще два, которые связаны с Норвегией, один - с Великобританией, и в настоящее время есть один "местный случай".
Министр рассказал, что в таких ситуациях Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) информирует Инспекцию здравоохранения, которая является учреждением, отвечающим за контроль самоизоляции и карантина и которая соответственно связывается с людьми, у которых открывается инфицирование Covid-19. В случаях, когда имеются подозрения в том, что этот карантин не соблюдается, Инспекция здравоохранения обращается в Государственную полицию, которая может отправиться также на очные проверки, убедившись в том, соблюдается ли карантин.
"Сейчас мы находимся в режиме особой осторожности и внимания", - добавил Павлютс.
Ранее сообщалось, что Национальная референтная лаборатория Рижской клинической университетской больницы подтвердила первые два случая омикрон-штамма коронавируса.
Как пояснил руководитель лаборатории Сергей Никишин, в данный момент проверяются еще три образца, кроме того, еще один поступил недавно.
До среды SPKC получил информацию о пяти подозрительных образцах, сообщается на сайте SPKC.
Во всех случаях уже организованы необходимые "предэпидемийные" ограничения, в том числе обнаружены контактные лица и даны рекомендации соблюдать домашний карантин.