Коронавирус: в Израиле более половины заболевших - дети, ВОЗ советует не спешить с бустерами

В свете роста заражений премьер-министр Нафтали Беннетт заявил о введении ограничений в отношении непривитых израильтян.

Он предложил, чтобы люди, у которых нет "Зеленого пропуска" - свидетельства о том, что они были полностью вакцинированы менее чем 6 месяцев назад - не смогли посещать публичные места, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Кроме того, Беннет предложил полностью закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Однако, члены правительства назвали эти ограничения неоправданными.

Для того, чтобы ввести ограничения, Беннету нужно будет доказать, что эти шаги необходимы, только потом их введение может одобрить Высокий суд.

ВОЗ: спешка с бустерами усугубит неравный доступ стран к вакцинам

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Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор остается неясным, так ли необходимы бустерные дозы вакцины тем, кто уже был полностью вакцинирован, для защиты от варианта "Омикрон", и призвала богатые страны не спешить расходовать вакцины, чтобы не усугублять и без того неравный доступ к прививкам.

"По мере того, как мы приближаемся к пониманию того, какой будет ситуация с "Омикроном", существует риск, что в богатых странах будет переизбыток вакцин, а в бедных их не хватит даже на первый укол", - предупредила глава отдела ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен.

Ее комментарий последовал после того, как были опубликованы первые предварительные лабораторные исследования "Омикрона". Они показали, что для получения такого же уровня защиты от "Омикрона", как от исходного штамма, необходимы не две, а три дозы вакцины Pfizer.

О'Брайен сказала, что ВОЗ сейчас изучает полученные данные. "Действительно, может оказаться, что дополнительные дозы имеют значение для обеспечения дополнительной защиты от "Омикрона", но пока слишком рано говорить об этом", - заявила Кейт О'Брайен.

По ее словам, в последние два месяца мир только начал устранять несправедливость в доступе к вакцинам, когда все больше партий отправляется в бедные страны, где многие люди из групп высокого риска и медицинские работники все еще не получили ни одной дозы вакцины.

Глава отдела ВОЗ по вакцинам предупредила, что если богатые страны начнут накапливать вакцины исключительно для своих граждан, это только продлит пандемию.

"Там, где люди не вакцинированы, будут появляться новые штаммы и распространяться по всему миру. И троекратная вакцинация одних, наряду с полным отсутствием прививок у других, с эпидемиологический точки зрения никак не остановит распространение вируса", - предупредила она.

ЕС: сроки действия сертификатов о вакцинации

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Страны Евросоюза договариваются унифицировать сроки действия сертификатов о вакцинации, которые необходимы для поездок и посещения публичных мест.

Комиссия ЕС, которая занимается этим вопросом, предложила установить единый срок в девять месяцев с момента последней прививки, который будет действовать во всех странах Евросоюза.