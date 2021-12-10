Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Испанский "Вильярреал" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Испанский "Вильярреал" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Напомним, матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал", который должен был состояться 8 декабря в Бергамо, был перенесён на 9 декабря из-за сильного снегопада.
В заключительном матче групповой стадии "Аталанта" на своём поле уступила "Вильярреалу" со счётом 2:3. Счёт в матче на третьей минуте открыл Арно Груневелд, на 42-й минуте Этьен Капу увеличил преимущество гостей. На 51-й минуте Груневелд оформил дубль, а через 20 минут Руслан Малиновский забил первый гол "Аталанты", на 80-й Дуван Сапата - второй.
Таким образом, "Вильярреал" набрал 10 очков в группе "F" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Аталанта" (6 очков) - отправилась в 1/16 финала Лиги Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала пройдёт 13 декабря. Первые матчи сыграют 15/16 и 22/23 февраля, ответные - 8/9 и 15/16 марта.