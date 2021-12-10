Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Напомним, матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" - "Вильярреал", который должен был состояться 8 декабря в Бергамо, был перенесён на 9 декабря из-за сильного снегопада.

В заключительном матче групповой стадии "Аталанта" на своём поле уступила "Вильярреалу" со счётом 2:3. Счёт в матче на третьей минуте открыл Арно Груневелд, на 42-й минуте Этьен Капу увеличил преимущество гостей. На 51-й минуте Груневелд оформил дубль, а через 20 минут Руслан Малиновский забил первый гол "Аталанты", на 80-й Дуван Сапата - второй.