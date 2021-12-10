Помогает прививка от коронавируса или нет? Что нового узнали ученые

Известно, что концентрация антител в организме несколько ослабевает спустя 6-9 месяцев после вакцинации. Но бустерная прививка демонстрирует многообещающие результаты. Исследования в Израиле показывают, что третья прививка помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В Израиле число заражений летом нынешнего года снова выросло, хотя большая часть населения уже была вакцинирована. После чего в стране началась кампания бустерной вакцинации. Сейчас уровень заражений в Израиле вновь снизился.

Прививка предотвращает от тяжелого течения ковида

Несмотря на то, что иммунитет от коронавируса спустя некоторое время после прививки ослабевает, защита от тяжелого течения заболевания остается стабильно сильной. Исследования, проведенные в США, показали, что риск инфицирования для вакцинированных в 8 раз меньше, чем для невакцинированных.

Кроме того, опасноcть оказаться в больнице с тяжелым течением болезни или умереть в 25 раз меньше у тех, кто привит. К такому же результату пришли и в немецком RKI. Cогласно актуальным данным, лишь в 0,37 процента возможных случаев заражения коронавирусом несмотря на прививку пациенты оказались в больнице с ковидом в тяжелой форме. Защита от тяжелого течения болезни, при котором необходимо лечение в палате интенсивной терапии, составляет 92 процента.

Число привитых, которые оказались в больнице, заразившись коронавирусом, меньше, чем число непривитых, тоже попавших в больницу с этим диагнозом. Если бы доля вакцинированных в населении Германии была ниже, система здравоохранения страны сейчас оказалась бы на грани коллапса.

Риски заболеть ковидом выше, чем риски от прививки

По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, вероятность тяжелых побочных эффектов после прививки от коронавируса составляет 0,02 процента. При этом риск столкнуться с тяжелыми симптомами ковида, не имея прививки, намного выше: каждый десятый такой пациент страдает от тяжелого течения болезни.

Инфицированные коронавирусом имеют риск заболеть затяжным ковидом. По данным Немецкого общества пневмологии и дыхательной медицины, 15 процентов тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, сталкиваются с затяжным ковидом. От него может защитить вакцинация.

Прививка уменьшает риск заболевания затяжным ковидом

Поскольку прививка может сильно уменьшить риск заражения коронавирусом, она предоставляет и защиту от затяжного ковида. У тех же, кто не был вакцинирован, выше вероятность развития этого синдром. Первые исследования, кроме прочего, были посвящены тому, как риск затяжного ковида снижается в случае прививки, даже если она не спасла от инфицирования.

Опрос, проведенный с помощью специального мобильного приложения для смартфонов в Великобритании, показал, что затяжной ковид среди привитых встречается на 50 процентов меньше, чем среди непривитых. Но недостатком этого исследования является то, что участники исследования заносили данные о своих симптомах самостоятельно, без медицинского подтверждения.