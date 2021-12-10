Выявлено 650 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

четыре человека в возрасте от 80 до 89 лет.

9 умерший за последний день не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, а двое были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 346 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 304 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 509,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,5%. Было сделано 9984 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 260 658 человек.

Госпитализации:

За истекшие сутки в Латвии был госпитализирован 51 новый пациент с коронавирусом, 54 человека из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения (NVD).

Количество госпитализированных за сутки сократилось на 2,2% - с 583 до 570.

У 457 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 113 человек, или 19,8%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 642 пациента с Covid-19.

Вакцинация

По данным NVD, каждый десятый житель Латвии, полностью вакцинированный от Covid-19, получил и бустерную прививку.

После резкого увеличения охвата вакцинацией во второй половине октября, когда обязательная вакцинация была введена в ряде профессий, доля вакцинированного населения теперь увеличивается значительно медленнее из-за снижения интереса к первичной вакцинации. В то же время охват бустерной вакциной растет быстрее из-за более широкой ее доступности.

Например, в период с 19 по 22 октября первую дозу вакцины получили не менее 8000 человек в день, а за неделю - 47 296 человек. С начала ноября количество получающих первую дозу постоянно снижается и упало до менее 8000 за последнюю неделю.

Сокращается и число людей, выбирающих вакцину Janssen (Johnson & Johnson) - на неделе с 11 по 17 октября это было более 27 000 человек, а на прошлой неделе - менее 4 000.

С середины октября количество бустерных вакцинаций не опускалось ниже 10 000 за неделю. В первую неделю декабря бустерную вакцину получили почти 34 500 человек, на этой неделе за четыре рабочих дня - почти 27 000 человек.

В четверг первую прививку от Covid-19 получили 836 человек, вторую - 1800 человек, Janssen вакцинировались 393 человека, а бустерную вакцину получили почти 7000 человек. Всего в четверг было вакцинировано 9 807 человек.

На данный момент в Латвии курс вакцинации от Covid-19 завершили 1,22 млн человек, а 126 795 человек уже получили бустерную вакцину.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1576 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики. Среди умерших шесть человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1269 пациентов с Covid-19 - примерно столько же, сколько и сутками ранее, 121 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,9 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 5,3 тыс. антигенных тестов на коронавирус.