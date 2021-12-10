Литовский футболист рассказал о нетипичном способе лечения коронавируса в России
Футболист сборной Литвы Фёдор Черных заявил, что российский врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем. Его слова приводит Piłka Nożna.
Футболист сборной Литвы Фёдор Черных заявил, что российский врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем. Его слова приводит Piłka Nożna.
Экс-футболист московского "Динамо" рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией ещё в России, незадолго до отъезда в Польшу.
По словам футболиста, в первые дни у него был жар и боли по всему телу. Тогда лечащий врач выписал ему около семи антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.
"Мы болели вместе с женой. Помню, что после рекомендаций врача я выпивал перед сном немного виски. Жена сказала, что я уронил бокал и упал. На следующий день это повторилось. На третий день я отказался, потому что понял, что смешивание алкоголя с лекарствами - не самая лучшая идея. Врач сказал, что мне нужно так делать в течение всего периода изоляции, то есть почти три недели! Я бы не выдержал", - рассказал Черных, который переболел в 2020 году.
Фёдор Черных родился в Москве, но в юном возрасте переехал в Литву, отказавшись от гражданства России. За время своей карьеры он выступал за российские клубы "Динамо" и "Оренбург". На данный момент полузащитник играет за польскую "Ягеллонию".
С 2012 года Черных привлекается в сборную Литвы, за которую провёл 53 матча и забил девять голов.