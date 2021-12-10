Пт, 10.12.2021
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Санна Марин, Премьер-министр Финляндии
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Литовский футболист рассказал о нетипичном способе лечения коронавируса в России

Фёдор Черных ФОТО: AFP/SCANPIX

Футболист сборной Литвы Фёдор Черных заявил, что российский врач посоветовал лечить коронавирус алкоголем. Его слова приводит Piłka Nożna.

Экс-футболист московского "Динамо" рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией ещё в России, незадолго до отъезда в Польшу.

По словам футболиста, в первые дни у него был жар и боли по всему телу. Тогда лечащий врач выписал ему около семи антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.

"Мы болели вместе с женой. Помню, что после рекомендаций врача я выпивал перед сном немного виски. Жена сказала, что я уронил бокал и упал. На следующий день это повторилось. На третий день я отказался, потому что понял, что смешивание алкоголя с лекарствами - не самая лучшая идея. Врач сказал, что мне нужно так делать в течение всего периода изоляции, то есть почти три недели! Я бы не выдержал", - рассказал Черных, который переболел в 2020 году.

Фёдор Черных родился в Москве, но в юном возрасте переехал в Литву, отказавшись от гражданства России. За время своей карьеры он выступал за российские клубы "Динамо" и "Оренбург". На данный момент полузащитник играет за польскую "Ягеллонию".

С 2012 года Черных привлекается в сборную Литвы, за которую провёл 53 матча и забил девять голов.


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