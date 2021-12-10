Литовский футболист рассказал о нетипичном способе лечения коронавируса в России

По словам футболиста, в первые дни у него был жар и боли по всему телу. Тогда лечащий врач выписал ему около семи антибиотиков, а также посоветовал перед сном выпивать 100 грамм крепкого алкоголя.

"Мы болели вместе с женой. Помню, что после рекомендаций врача я выпивал перед сном немного виски. Жена сказала, что я уронил бокал и упал. На следующий день это повторилось. На третий день я отказался, потому что понял, что смешивание алкоголя с лекарствами - не самая лучшая идея. Врач сказал, что мне нужно так делать в течение всего периода изоляции, то есть почти три недели! Я бы не выдержал", - рассказал Черных, который переболел в 2020 году.