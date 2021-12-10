Пт, 10.12.2021
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Ольга Бодрова

Видео ⟩ Латвийский эксперт стиля Давид про Пугачеву: "Там вкуса нет вообще, похожа на пугало"

ФОТО: Instagram/ кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

В новом выпуске шоу "Модный забег" (Modes skrējiens) было необходимо найти наряд, в котором можно подняться на сцену программы X Faktors. Оценивая наряд участницы, эксперт передачи Давид высказался о стиле Аллы Пугачевой.

Эксперты хорошо оценили комплект участницы Агнесе, но заметили, что она могла бы выбрать кожаные шорты. 

"У меня не такие стройные ноги, чтобы надевать шорты", - заметила девушка. 

Ей возразил Давид, который привел в пример Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву:

"Только смотрел Пугачеву с Галкиным - девчачье платье, вкуса там нет вообще, похожа на пугало. Она еще поднимается на сцену и пугает людей! Ты же переживаешь, что увидят твои стройные ноги...

Ты - красивая женщина, ты - не Пугачева!

Ты можешь себе это позволить, она не может это позволить, но это позволяет сцена".

"Старт хороший, но чего-то не хватает", - считает эксперт Анита Алтмане. 

Видео: участница Агнесе

Давид - создал более 50 коллекций одежды. Является обладателем международных наград. Давид создавал и индивидуальный стиль и для компаний. Он принимал участие в многочисленных телешоу и спектаклях. Давид обещает, что к оценке участников "Модного забега" будет подходить очень индивидуально. Он будет смотреть не только на то, как наряд подходит к мероприятию, но и то, как конкурсант его носит.


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