Видео ⟩ Латвийский эксперт стиля Давид про Пугачеву: "Там вкуса нет вообще, похожа на пугало"

Эксперты хорошо оценили комплект участницы Агнесе, но заметили, что она могла бы выбрать кожаные шорты.

"У меня не такие стройные ноги, чтобы надевать шорты", - заметила девушка.

Ей возразил Давид, который привел в пример Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву:

"Только смотрел Пугачеву с Галкиным - девчачье платье, вкуса там нет вообще, похожа на пугало. Она еще поднимается на сцену и пугает людей! Ты же переживаешь, что увидят твои стройные ноги...

Ты - красивая женщина, ты - не Пугачева!

Ты можешь себе это позволить, она не может это позволить, но это позволяет сцена".

"Старт хороший, но чего-то не хватает", - считает эксперт Анита Алтмане.

Видео: участница Агнесе