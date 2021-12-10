Видео ⟩ Латвийский эксперт стиля Давид про Пугачеву: "Там вкуса нет вообще, похожа на пугало"

Эксперты хорошо оценили комплект участницы Агнесе, но заметили, что она могла бы выбрать кожаные шорты.
"У меня не такие стройные ноги, чтобы надевать шорты", - заметила девушка.
Ей возразил Давид, который привел в пример Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву:
"Только смотрел Пугачеву с Галкиным - девчачье платье, вкуса там нет вообще, похожа на пугало. Она еще поднимается на сцену и пугает людей! Ты же переживаешь, что увидят твои стройные ноги...
Ты - красивая женщина, ты - не Пугачева!
Ты можешь себе это позволить, она не может это позволить, но это позволяет сцена".
"Старт хороший, но чего-то не хватает", - считает эксперт Анита Алтмане.
Давид - создал более 50 коллекций одежды. Является обладателем международных наград. Давид создавал и индивидуальный стиль и для компаний. Он принимал участие в многочисленных телешоу и спектаклях. Давид обещает, что к оценке участников "Модного забега" будет подходить очень индивидуально. Он будет смотреть не только на то, как наряд подходит к мероприятию, но и то, как конкурсант его носит.