Пловчиха-трансгендер побила рекорды в США с огромным отрывом от соперниц

По информации источника, на соревнованиях в Акроне (штат Огайо) в заплыве на 1500 метров 22-летняя Томас опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, а в заплыве на 500 метров - на 14 секунд. Некоторые пловчихи отставали от неё на круг.

Эта ситуация вызвала шквал критики в связи с тем, что спортсменка является трансгендером и ещё год назад была мужчиной. Победа Томас вызвала недовольство соперниц из-за того, что соревнования проходят не в равных условиях.

При этом результаты Томас соответствуют критериям Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA), это означает, что пловчиха будет автоматически заявлена для участия в чемпионате США в марте 2022 года.

Томас, будучи мужчиной, в последний раз на официальных соревнованиях выступал в ноябре 2019 года.

По правилам NCAA, после смены пола с мужского на женский, спортсмен должен пройти годовой курс по снижению уровня тестостерона, чтобы обеспечить равное положение для всех участниц турниров. Правда, критики указывают на то, что для плавания эти требования всё равно недостаточны, поскольку у тех, кто родился мужчиной, руки и ноги больше чем у женщин, а также сильнее верхняя часть тела.

Напомним, этим летом на Олимпиаде в Токио выступила первая открытая транс-женщина в истории Игр. Представительница Новой Зеландии Лорел Хаббард не смогла выполнить ни одной успешной попытки в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин, хотя считалась одной из сильнейших претенденток на медали.