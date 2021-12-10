Пт, 10.12.2021
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Санна Марин, Премьер-министр Финляндии

Видео ⟩ В Пурвциемсе ехавший за добавкой пьяный водитель повстречался с полицейскими

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

4 декабря, около шести часов вечера, когда на улицах не было недостатка в людях, в Пурвциемсе произошла авария. Благодаря удачному совпадению, ее последствия вовремя заметили проезжавшие мимо полицейские.

Юрис Инкинс, официальный представитель Видземского управления Рижской муниципальной полиции (RPP), сообщил передаче Degpunktā на TV3, что на улице Дзелзавас автомобиль Volvo врезался в Ford, припаркованный на обочине проезжей части.

Опросив людей на месте происшествия, полиция, направлявшаяся на другой вызов, выяснила, что пострадавших в ДТП нет, а причиной могло быть алкогольное опьянение. Во время разговора с водителем Volvo все сомнения в его состоянии развеялись, так как мужчина говорил бессвязно.

По его словам, он выпивал еще со вчерашнего дня и в это время ехал за пивом.

Проверка личных данных показала, что водителя за аналогичное нарушение уже лишили права водить автомобиль.

Несмотря на то, что водитель Volvo на месте аварии о случившемся совсем не переживал, вполне вероятно, что эта поездка доставит ему еще немало проблем. Возбуждено уголовное дело, о наказании примет решение суд.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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