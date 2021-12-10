Видео ⟩ В Пурвциемсе ехавший за добавкой пьяный водитель повстречался с полицейскими

Юрис Инкинс, официальный представитель Видземского управления Рижской муниципальной полиции (RPP), сообщил передаче Degpunktā на TV3, что на улице Дзелзавас автомобиль Volvo врезался в Ford, припаркованный на обочине проезжей части.

Опросив людей на месте происшествия, полиция, направлявшаяся на другой вызов, выяснила, что пострадавших в ДТП нет, а причиной могло быть алкогольное опьянение. Во время разговора с водителем Volvo все сомнения в его состоянии развеялись, так как мужчина говорил бессвязно.

По его словам, он выпивал еще со вчерашнего дня и в это время ехал за пивом.

Проверка личных данных показала, что водителя за аналогичное нарушение уже лишили права водить автомобиль.

Несмотря на то, что водитель Volvo на месте аварии о случившемся совсем не переживал, вполне вероятно, что эта поездка доставит ему еще немало проблем. Возбуждено уголовное дело, о наказании примет решение суд.