Дукурсы остались без медалей Кубка мира по скелетону в Винтерберге

Победителем соревнований стал российский скелетонист Александр Третьяков, общее время которого составило 1 минуту 51,05 секунды. Во второй попытке 36-летний Третьяков установил рекорд трассы (55,5 секунды).

Второе место занял немец Аксель Юнг, который отстал от победителя на 0,29 секунды, третье - ещё один представитель Германии Кристофер Гротхер (+0,59 секунды).

Мартин Дукурс по итогам обеих попыток отстал от победителя на 0,65 секунды, заняв четвёртое место. Его брат Томас Дукурс показал общее время 1 минута 51,95 секунды и занял седьмое место.

ФОТО: Ekrānšāviņš

Напомним, во время первого этапа Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, уступив Третьякову всего 0,07 секунды. Томас Дукурс на первом этапе Кубка мира занял 16-е место. Неделю спустя на втором этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке братья Дукурсы не смогли попасть в десятку лучших, заняв 11-е и 18-е места.