Левитс не поедет на Олимпиаду в Пекине

Она сообщила, что страну на Играх будет представлять посол Латвии в Китайской Народной Республике Майя Маника в соответствии с эпидемиологическими ограничениями. В свою очередь, президент встретится с олимпийской сборной Латвии непосредственно перед Играми, пожелает ей успехов и наилучших результатов.

Напомним, ранее дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине объявили Канада, США, Великобритания и Австралия в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Также о своём решении не ехать в Пекин ранее сообщила президент Словакии Зузана Чапутова и король Нидерландов Виллем-Александер.

Сообщается, что дипломатический бойкот не повлияет на возможность спортсменов из этих стран участвовать в Олимпийских играх.