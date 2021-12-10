Пт, 10.12.2021
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Элина Малыгина, режиссер, художница, писательница
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Левитс не поедет на Олимпиаду в Пекине

Президент Латвии Эгил Левитс ФОТО: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгил Левитс не поедет на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин по разным причинам, в основном из-за эпидемиологических ограничений, сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Она сообщила, что страну на Играх будет представлять посол Латвии в Китайской Народной Республике Майя Маника в соответствии с эпидемиологическими ограничениями. В свою очередь, президент встретится с олимпийской сборной Латвии непосредственно перед Играми, пожелает ей успехов и наилучших результатов.

Напомним, ранее дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине объявили Канада, США, Великобритания и Австралия в знак протеста против нарушений прав человека в Китае. Также о своём решении не ехать в Пекин ранее сообщила президент Словакии Зузана Чапутова и король Нидерландов Виллем-Александер.

Сообщается, что дипломатический бойкот не повлияет на возможность спортсменов из этих стран участвовать в Олимпийских играх.

Зимняя Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 22 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта 2022 года.


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