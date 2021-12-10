"Динамо" уступило "Витязю", проиграв 9-й матч из последних 10

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.

Гости вышли вперёд на 2-й минуте благодаря голу Нико Оямяки. На 13-й минуте Николай Елисеев с передачи Лауриса Дарзиньша сравнял счёт, но уже через 51 секунду Даниэль Одетт во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд.

Второй период прошёл без заброшенных шайб, а на 44-й минуте Петер Тиивола восстановил равенство в счёте, переведя игру в овертайм. На последней минуте овертайма победу "Витязю" принёс Степан Старков.

В данный момент "Динамо" находится на последнем месте Западной конференции, набрав 30 очков в 37 матчах. "Витязь" занимает 11-е место, имея на счету 32 очка в 39 играх.