Латвии не хватает молодых педагогов

На конференции говорилось о том, что нехватка учителей дошкольных учреждений и начальных школ в Латвии приближается к критическому уровню. По словам Даниэлы, квалификацию учителя дошкольного образования в Латвийском университете можно получить по двухуровневым программам - "Учитель дошкольного образования" и "Учитель дошкольного образования и начальных классов". В 2021 году эти программы окончили 239 и 115 студентов соответственно, а зачислено было 579 человек.

В этом году на программу начального образования поступили 122 студента, но только 53 окончили ее. В бакалавриат поступили 154 студента, закончили только 54. Аналогичная ситуация наблюдалась и в магистратуре - в 2021 году поступило 105 студентов, но только 34 получили диплом.

По словам Даниэлы, невозможно прогнозировать, сколько студентов закончат определенные программы, потому что есть те, кто бросает учебу, и те, кто берет академический отпуск. При этом она добавила, что количество выпускников образовательных программ пока не может восполнить недостающее количество учителей в стране.

По данным Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), к 15 ноября общее количество недостающих учителей в Латвии достигло 1330, сообщила советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре.

Нехватка вспомогательного персонала составляет 529 человек.

Также по сравнению с 2008/2009 гг. количество учителей в возрастной группе от 35 до 39 лет сократилось вдвое. В этом году доля таких учителей достигла всего 7,5%.