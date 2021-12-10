10 декабря в одном абзаце ⟩ Борьба со льдом, высокая смертность от ковида, Левитс не поехал на Олимпиаду
Вот и пятница подходит к концу. Что случилось сегодня? Узнайте, прочитав в нашем коротком пересказе!
Вот и пятница подходит к концу. Что случилось сегодня? Узнайте, прочитав в нашем коротком пересказе!
События дня в одном абзаце
Европейские медики сообщили - бустерную дозу вакцины можно получать уже через 3 месяца после вакцинации, а смертность от Covid в Латвии все еще в два раза выше, чем в ЕС и Европейской экономической зоне. Президент Левитс из-за эпидемиологических ограничений не поедет на зимние Олимпийские игры. Ученые уверены - вакцинация помогает. Бороться с вирусом с помощью алкоголя пытался футболист сборной Литвы, а в Латвии борьбу с потреблением алкоголя начали на портале Manabalss.lv - запустив инициативу о запрете продаж спиртных напитков после 20:00. Очевидно, проблемы с употреблением алкоголя среди латвийцев существуют, а ряды пойманных за рулем в состоянии опьянения пополняют все новые лица, при том, что тяжелые ДТП на дорогах происходят и без влияния алкоголя. На выходных нас ожидает оттепель. Неплохие перемены - с учетом того, что сегодня в Риге обещали ледяной дождь и собирались дробить лед усиленном режиме, однако снег и дождь будет идти и на выходных. Тарифы на газ с января вырастут - но Минэкономики предлагает понизить НДС на природный газ. МИД Латвии включился в борьбу за сохранение памятника латышским военнопленным в Бельгии.
Все обсуждают
Дискусии по поводу статуса неграждан в Латвии и Эстонии продолжаются десятилетиями. Реально ли что-либо изменить? На вопросы Rus.Postimees ответил советник фракции "Зеленых" в Европарламенте, юрист Алексей Димитров из Латвии.
Чем себя порадовать?
Как, по вашему, люди становятся прокурорами? Как вы думаете, сколько человек хотят работать на такой должности? Может, вас удивят вопросы, которые задают кандидатам, а может - то, что некоторые из потенциальных прокуроров не знают, какой праздник Латвия отмечает 4 мая.