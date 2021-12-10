10 декабря в одном абзаце ⟩ Борьба со льдом, высокая смертность от ковида, Левитс не поехал на Олимпиаду

Дискусии по поводу статуса неграждан в Латвии и Эстонии продолжаются десятилетиями. Реально ли что-либо изменить? На вопросы Rus.Postimees ответил советник фракции "Зеленых" в Европарламенте , юрист Алексей Димитров из Латвии.

Как, по вашему, люди становятся прокурорами? Как вы думаете, сколько человек хотят работать на такой должности? Может, вас удивят вопросы, которые задают кандидатам, а может - то, что некоторые из потенциальных прокуроров не знают, какой праздник Латвия отмечает 4 мая.