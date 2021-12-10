Карлсен победил Непомнящего и защитил титул чемпиона мира по шахматам

31-летний Карлсен в 11-й партии матча за звание чемпиона мира разгромил Непомнящего и досрочно защитил титул. За три партии до конца матча норвежец обеспечил себе победу со счетом 7,5:3,5.

По итогам 11 партий Карлсен одержал четыре победы и ещё семь раз была зафиксирована ничья. 31-летний Непомнящий не выиграл ни одной партии. В чемпионских матчах с участием шахматистов из СССР и России такого ещё не было.

"Прежде всего это был отличный опыт для меня. К сожалению, теоретические знания мне никак не пригодились. То, что было раньше, не повторилось. Готов ли бороться в кандидатском турнире? Можно думать об этом, но пока лучше отдохнуть. Я никогда не проигрывал столько партий", - сказал Непомнящий на пресс-конференции.

В матчах за шахматную корону эта победа стала крупнейшей с 1993 года, когда за титул боролись россиянин Гарри Каспаров и британец Найджел Шорт. Тогда Каспаров одержал победу со счётом 12,5:7,5.

Призовой фонд за звание чемпиона мира составляет 2 миллиона евро. Карлсен получит 1,2 млн, Непомнящий - 800 тысяч.