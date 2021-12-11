Фото ⟩ МакSим, Седокова и другие звезды на "Золотом граммофоне"

Лауреатами стали более 20 артистов: Сергей Лазарев, Николай Басков , Валерий Меладзе, Дима Билан , Диана Арбенина, Полина Гагарина, DABRO, Александр Панайотов, Ани Лорак, Filatov & Karas, Артем Качер и Ирина Дубцова, Zivert, Мэри Краймбрери, Emin, Денис Клявер , Дмитрий Маликов, Иракли и Маша Вебер, Юлия Савичева, Ваня Дмитриенко, Слава, Ханна , Artik & Asti МакSим.

Специальный приз "Легенда поколений" был вручен Юрию Антонову. Приз за вклад в развитие отечественной музыки достался Кристине Орбакайте.

На премии выступила группа "Земляне", к которым присоединились основатели коллектива Владимир Киселев и Игорь Романов. Вместе на сцене они собрались впервые за несколько десятилетий.