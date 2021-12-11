ВИДЕО ⟩ Гринвуд - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Голом недели в Лиге чемпионов был признан мяч, который забил 20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд в ворота швейцарского клуба "Янг Бойз" (1:1). Англичанин исполнил эффектный удар в падении.

В голосовании также участвовал гол полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева в ворота "Челси" (3:3), гол форварда "Реала" Марко Асенсио в ворота "Интера" (2:0), а также гол нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Брюгге" (4:1).