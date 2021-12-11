ВИДЕО ⟩ Гринвуд - автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование по выбору лучшего гола по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
На официальном сайте УЕФА завершилось голосование по выбору лучшего гола по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Голом недели в Лиге чемпионов был признан мяч, который забил 20-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд в ворота швейцарского клуба "Янг Бойз" (1:1). Англичанин исполнил эффектный удар в падении.
Приз за лучший гол недели отправляется в Манчестер! 🏆— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 10, 2021
🥇 Гринвуд
🥈 Асенсио
🥉 Мбаппе
🏅 Оздоев#UCLGOTW | #ГолНеделиЛЧ | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/J1qFuHKQuh
В голосовании также участвовал гол полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева в ворота "Челси" (3:3), гол форварда "Реала" Марко Асенсио в ворота "Интера" (2:0), а также гол нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе в ворота "Брюгге" (4:1).