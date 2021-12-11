Британские ученые: Двух доз вакцины не хватит, чтобы не заболеть омикрон-штаммом
Британские ученые предупредили, что двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы не заболеть омикрон-штаммом коронавируса, сообщает ВВС.
Британские ученые предупредили, что двух доз вакцины против Covid-19 недостаточно, чтобы не заболеть омикрон-штаммом коронавируса, сообщает ВВС.
Ранняя стадия анализа случаев омикрона и дельты в Соединенном Королевстве показала, что вакцины были менее эффективны, чтобы остановить новый вариант.
Однако ревакцинация значительно увеличивает защиту - примерно до 75%.
Агентство безопасности здоровья Великобритании сообщило, что вакцины по-прежнему могут обеспечить хорошую защиту от тяжелого заболевания Covid-19, когда необходимо лечение в больнице. С момента, когда впервые появился сильно мутировавший омикрон-штамм, опасения вызывало то, что он может сделать вакцины менее эффективными.
Ученые проанализировали данные 581 случая заражения омикрон-штаммом и тысячи случаев заражения дельта-штаммом, чтобы подсчитать, насколько эффективными были вакцины против нового варианта.
Он вызвал драматическое падение эффективности вакцины Oxford-AstraZeneca и значительное снижение эффекта от двух доз Pfizer.
Однако третья доза увеличила защиту от Covid-19 до 70-75%.
Агентство безопасности здоровья Великобритании подсчитало, что до середины декабря более половины всех случаев Covid-19 в стране будут именно омикрон-штаммом, и если этот прирост продолжится, то до конца месяца будет более миллиона случаев заражения.
Доктор Мэри Рэмси, руководитель отдела иммунизации Агентства национального здоровья Великобритании, заявила: "К этим предварительным подсчетам нужно относиться с осторожностью, однако они показывают, что спустя несколько месяцев после второй вакцины появляется больший риск заболеть омикрон-штаммом, чем дельта-штаммом".
Она также добавила, что тем, кто не получил даже первые две дозы вакцины, это нужно сделать незамедлительно, чтобы хоть как-то защититься от тяжелых осложнений и последствий Covid-19.