Выявлено 805 новых случаев Covid-19, скончались 6 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а четверо были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 449 человек (55,78%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 356 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 503,8 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,3%. Было сделано 11 068 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 261 463 человек, скончались 4366 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии было госпитализировано 44 новых пациента с коронавирусом, 92 человека из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Количество госпитализированных за сутки сократилось на 9,3% - с 570 до 517.

У 420 находящихся в больницах пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 79 человек, или 18,76%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 740 пациента с Covid-19.

Страны Балтии

Литва

В Литве Covid-19 заразились еще 1592 человека, 15 человек скончались, сообщил в субботу Департамент статистики.

Накануне выполнено 17 312 анализов, доля положительных тестов составила 9,2%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Литве диагностирована у 489 673 человек. От Covid-19 умерло 6 956 человек.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1261 пациент с Covid-19, 122 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве снизился до 822,1.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 889 350 человек, в том числе у 1 369 713 курс вакцинации завершен. Ревакцинацию прошли 433 672 человека.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 5583 результата тестов на Covid-19, позитивный результат дали 456 тестов. 302 теста принадлежат невакцинированным, а 154 - полностью прошедшим курс вакцинации.

По состоянию на утро субботы с коронавирусом госпитализированы 267 пациента, за сутки скончались трое пожилых людей, зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения Covid-19 требуется 183 пациентам, из них 154 (84%) не вакцинированы, а у 29 пациентов (16%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни.