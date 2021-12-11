Выездная вакцинация: в каких городах можно получить прививку сегодня?

Вакцинация будет проходить в Платоне с 10:00 до 16:00 на спортивной базе Платонской волости, ул. Сколас, 4. В Добеле вакцинация будет проходить в Добельском спортивном центре, ул. Терветес, 10, с 10:00 до 15:00, в Кулдиге - в легкоатлетической арене с 10.00 до 17.00, в Резекне - на стоянке у бывшего театра Joriks с 9.00 до 16.00.