Выездная вакцинация: в каких городах можно получить прививку сегодня?

Вакцинация будет проходить в Платоне с 10:00 до 16:00 на спортивной базе Платонской волости, ул. Сколас, 4. В Добеле вакцинация будет проходить в Добельском спортивном центре, ул. Терветес, 10, с 10:00 до 15:00, в Кулдиге - в легкоатлетической арене с 10.00 до 17.00, в Резекне - на стоянке у бывшего театра Joriks с 9.00 до 16.00.
На вакцинацию нужно брать с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID-карту), а подросткам в возрасте 12-13 лет требуется присутствие матери или отца (или другого законного представителя).
В отделе проекта вакцинации напоминают, что со 2 декабря вакцинированные лица, достигшие 18-летнего возраста, имеют возможность получить бустерную вакцину.