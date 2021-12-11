В Пурвциемсе водитель сбил ребенка и пытался сбежать: мать девочки ищет свидетелей

Около двух месяцев назад на пешеходном переходе в Риге была сбита 11-летняя дочь Людмилы. Девочка пересекала улицу Пурвциема в разрешенном месте, но гражданин Узбекистана, сидевший за рулем Volkswagen, ее очевидно не заметил. Аварию со стороны видел Виталий.

"17 октября в час дня я стоял на перекрестке, со стороны улицы Пурвциема на зеленый сигнал светофора через дорогу переходила девочка, но с той же стороны ехал и черный автомобиль марки Polo, и сидевший за рулем мужчина сбил девочку.

Подросток упала, поднялась, и, хромая, быстро ушла", - рассказал Виталий.

Виталий призвал водителя выйти из автомобиля и ответить за свои действия, однако мужчина на этой не отреагировал и уехал. Виталий начал преследовать виновника.

Пока Виталий гнался на автомобиле за Volkswagen, подросток прибежала к маме и рассказала о произошедшем. Людмила в тот момент закупалась в ближайшей лавке.

"Когда я вышла из магазина, я встретила дочь, сели в нашу машину. Дочь сказала, что ее только что сбила машина и у нее болит нога", - рассказала мать девочки Людмила.

Женщина призывала вызвать скорую помощь, но дочь попросила, чтобы этого не делали, так как сразу же хотела поехать домой.

Медиков на место происшествия не вызывали, поэтому травмы не удалось зафиксировать официально. Однако Виталию удалось остановить водителя Volkswagen, впрочем, довольно деструктивным методом. Он рассказал, что мужчину поймать удалось, однако он пострадал в аварии на перекрестке улиц Ницгалес и Деглава во время погони.

В аварии пострадали автомобиль Виталия, машина, сбившая девочку, и два других автомобиля - Škoda и Peugot. Мужчина после аварии вышел из машины и попросил Виталия не сообщать полиции о девочке. Сбитый ребенок ему был безразличен, утверждает Виталий. На место событий приехал друг виновника, который также призывал не писать в пояснении полиции, что была сбита девочка.

Виталия в административном порядке оштрафовали за вызывание аварии. Людмила на следующий день обратилась в полицию, пытаясь призвать к ответственности мужчину, покинувшего место происшествия после того, как сбил пешехода.

Следователь рассказал Людмиле, что у нее есть все права обращаться к страховщику ОСТА за вознаграждением, если девочка будет признана пострадавшей. Однако в реальности, согласно нормативным актам, если у пострадавшей не зафиксированы физические травмы, то моральной компенсации не полагается, рассказала мать девочки. Людмила грустно пришла к выводу, что скорую помощь все-таки стоило вызвать.

Людмила рассказала, что вскоре у дочери нога болеть перестала, но эмоциональная травма осталась до сих пор. В начале декабря женщина ознакомилась с решением полиции. Наказание вызвало удивление. Закон за покидание места аварии после совершения такого нарушения предусматривает штраф в границах от 200 до 900 евро, но виновный был оштрафован всего на 50 евро, что Людмила считает несоразмерным по отношению к совершенному.

Полиция в свою очередь написала, что непонимание матери по поводу размера штрафа комментировать не может, так как информацию о конкретных лицах - нарушителях - разглашать не имеет права. В то же самое время стражи порядка признают, что, по информации участка, водитель Volkswagen не пытался сбежать, а хотел просто переместить автомобиль - сразу же после аварии.

"После столкновения с пешеходом водитель Volkswagen хотел развернуться, однако попал в другую аварию, поэтому не считается, что он покинул место происшествия", - рассказала представитель Госполиции Лина Кальке.

Мать пострадавшей девочки решение оспорила. Сейчас Людмиле важно поговорить с водителями проезжавших мимо автомобилей, у которых были включены видеорегистраторы.

"Я очень прошу отозваться свидетелей, водителя Bolt, который кричал Виталию: "Гонись за ним!" Мы его искали в соцсетях, но не отзывается", - просит Людмила.

С женщиной можно связаться по номеру телефона 29 833 582.