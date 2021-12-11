В Лигатне в результате пожара погиб человек

В 9.50 поступил вызов на пожар в Лигатне, где в двухэтажном жилом доме горел пол площадью два квадратных метра. На месте происшествия пожарные обнаружили умершего человека. Работа на месте происшествия завершилась в 13.01.

В 16.25 поступил вызов в Олайнскую волость Олайнского края, где горела квартира площадью 40 квадратных метров на первом этаже двухэтажного дома и образовалось сильное задымление. Пожарные спасли из задымленного здания четырех человек.

В Вецриге, на ул. Тиргоню, в 19.12 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Горел чердак и крыша площадью три квадратных метра. Из здания были эвакуированы 22 человека. VUGD завершила работы на месте происшествия в 22.13.