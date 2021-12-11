Сб, 11.12.2021
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Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

В Лигатне в результате пожара погиб человек

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В пятницу в Лигатне произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 9.50 поступил вызов на пожар в Лигатне, где в двухэтажном жилом доме горел пол площадью два квадратных метра. На месте происшествия пожарные обнаружили умершего человека. Работа на месте происшествия завершилась в 13.01.

В 16.25 поступил вызов в Олайнскую волость Олайнского края, где горела квартира площадью 40 квадратных метров на первом этаже двухэтажного дома и образовалось сильное задымление. Пожарные спасли из задымленного здания четырех человек.

В Вецриге, на ул. Тиргоню, в 19.12 сработала автоматическая пожарная сигнализация. Горел чердак и крыша площадью три квадратных метра. Из здания были эвакуированы 22 человека. VUGD завершила работы на месте происшествия в 22.13.

За прошедшие сутки в стране было потушено 27 пожаров, один человек погиб, четверо пострадали и четверо были спасены.


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