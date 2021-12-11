Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Иногда хочется быть женой олигарха"
32-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце продолжает активно снимать свой влог "Прилучные будни".
32-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце продолжает активно снимать свой влог "Прилучные будни".
"Мне иногда хочется быть женой олигарха. Чтобы ни о чем не нужно было думать кроме шоппинга, ухода за собой, какую машину купить, куда полететь отдыхать. Знаете, чтобы вот такие у меня были заботы серьезные. Было бы круто. Но… не в этой жизни, наверное", - призналась она в последнем выпуске.
Правда, Агата подчеркнула, что она скорее всего бы наслаждалась такой жизнью максимум полгода. После она бы начала сходить с ума и ругаться, доставать мужа и говорить о своей независимости.
"Но не узнаешь, пока не проверишь", - улыбаясь заметила Муцениеце.
Напомним, Агата Муцениеце посвятила новый номер на шоу "Ледниковый период" своей маме. В начале выступления она даже позвонила ей по видеосвязи прямо со льда.
Видео: новый выпуск влога "Прилучные будни"