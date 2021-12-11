Видео ⟩ Агата Муцениеце: "Иногда хочется быть женой олигарха"

"Мне иногда хочется быть женой олигарха. Чтобы ни о чем не нужно было думать кроме шоппинга, ухода за собой, какую машину купить, куда полететь отдыхать. Знаете, чтобы вот такие у меня были заботы серьезные. Было бы круто. Но… не в этой жизни, наверное", - призналась она в последнем выпуске.