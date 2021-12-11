Олимпийский чемпион, выступавший против вакцинации, впал в кому из-за коронавируса

Состояние здоровья Чолланя, который был госпитализирован из-за коронавируса в конце ноября, ухудшалось с каждым днём. Вскоре его перевели из небольшой больницы в больницу в Будапеште, где ему потребовалась интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких.

Чоллань выражал в сообщениях в социальных сетях со скептицизмом отзывался о коронавирусе и не был вакцинирован. Венгерский врач Новак Хунор обратился к общественности в связи с тяжёлым заболеванием спортсмена и задался вопросом, сколько ещё людей должно заболеть, чтобы народ понял, насколько всё серьёзно.

"Сколько ещё раз это должно повториться? Многим приходится на собственной шкуре испытать, что такое коронавирус, чтобы понять, что это не выдумка. Скольким семьям ещё предстоит кого-то похоронить, сколько детей ещё должно осиротеть?" - спрашивает врач.