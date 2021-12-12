Звездные страсти ⟩ С кем расстается Седокова и почему разводится Лепс?

С кем расстается Анна Седокова?

9 декабря Анна Седокова поделилась в Instagram фотографией, на которой было видно заплаканное лицо. После появился пост, в котором звезда рассуждает о расставании.

СМИ мгновенно заговорили о разводе певицы с латвийским баскетболистом Янисом Тиммы. Были предположения, что это из-за того, что спортсмен вновь остался без работы - ушел из команды УНИКС.

Тем более, что Анна не публиковала снимки с супругом, это еще больше наводило на печальные мысли. Но 10 декабря в сторис у Седоковой появилось видео, в котором она вместе с Янисом направлялась в зал и рассказала поклонникам, что у детей теперь новая няня.

Есть предположения, что причина слез Анны - это то, что Гектор недавно болел и возникли какие-то проблемы с няней. Звезда эмоционально рассказала в соцсетях, что теперь она будет выбирать няню только через агентство, а не полагаясь на советы подруг. Возможно, расставание, о котором говорила певица - это расставание с няней, кто знает.

Но с Янисом у Анны все хорошо! Пара вместе появилась на премьере продолжения "Секса в большом городе".

ФОТО: instagram.com/annasedokova/ скриншот сторис

Почему разводится Григорий Лепс?

59-летний Григорий Лепс разводится с супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Пара приняла решения расстаться мирно из-за общих детей. Супруги воспитывают дочерей Еву, Николь и сына Ивана.

О причинах развода толком ничего не известно. Адвокат Анны Шаплыковой (жены артиста), озвучивала СМИ причину расставания, говоря о том, что в отношениях пары назрел определенный кризис.

Журналистам удалось выловить Лепса на мероприятии, он говорить отказался, но сухо прокомментировал: "Я виноват, все хорошо! Жизнь продолжается".

Возможно, ничего страшного и правда не произошло. Юрист, кстати, намекала, что у пары есть все шансы на примирение.