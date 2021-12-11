Сб, 11.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Риге женщина, пытаясь объехать выскочившего на дорогу зайца, въехала в сугроб

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Полицейские вместе с еще одним водителем помогли попавшей в беду женщине, машина которой въехала в сугроб, когда она пыталась объехать зайца, сообщает передача Degpunktā.

Как рассказал старший инспектор курземского управления муниципальной полиции Риги Роман Козлинскис, утром экипаж полиции на старом Болдерайском шоссе, недалеко от конной фермы, заметил застрявший в сугробе небольшой автомобиль Volkswagen.

Полицейские решили, что стоит помочь и подтолкнуть застрявшую в снегу машину.

На вопрос, что случилось и не нужна ли помощь, женщина ответила, что увидела на дороге зайца и пыталась его объехать, в результате чего не справилась с управлением и въехала в сугроб.

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Стражи порядка пытались помочь женщине. Остановилась и едущая навстречу машина, водитель которой вместе с полицией протянул руку помощи в сложившейся ситуации.

Общими усилиями машину из снега вытащили. Пришедший на помощь водитель сел за руль, полицейские толкали, и в итоге транспортное средство удалось вернуть на дорогу. Женщина поблагодарила за помощь и продолжила свой путь.

К счастью, в данной ситуации физически никто не пострадал, осталась на ходу и машина.

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