В Риге женщина, пытаясь объехать выскочившего на дорогу зайца, въехала в сугроб

Как рассказал старший инспектор курземского управления муниципальной полиции Риги Роман Козлинскис, утром экипаж полиции на старом Болдерайском шоссе, недалеко от конной фермы, заметил застрявший в сугробе небольшой автомобиль Volkswagen.
Полицейские решили, что стоит помочь и подтолкнуть застрявшую в снегу машину.
На вопрос, что случилось и не нужна ли помощь, женщина ответила, что увидела на дороге зайца и пыталась его объехать, в результате чего не справилась с управлением и въехала в сугроб.
Стражи порядка пытались помочь женщине. Остановилась и едущая навстречу машина, водитель которой вместе с полицией протянул руку помощи в сложившейся ситуации.
Общими усилиями машину из снега вытащили. Пришедший на помощь водитель сел за руль, полицейские толкали, и в итоге транспортное средство удалось вернуть на дорогу. Женщина поблагодарила за помощь и продолжила свой путь.
К счастью, в данной ситуации физически никто не пострадал, осталась на ходу и машина.
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