Боец ММА, близнецы-спецназовцы и матадор: кому доверяет свою охрану Криштиану Роналду

Например, после перехода в "Ювентус" он потребовал нанять ему сразу трёх телохранителей - для него самого, для семьи и для дома, пишет Sport24. Более того, к охране дома звёздного форварда привлекли даже местную полицию - в Италии ограбления домов футболистов не редкость.

Самого же Роналду сейчас охраняют Серхио и Хорхе Рамальейро. Они - братья-близнецы, работавшие во время войны в Афганистане в элитных отрядах спецназа.

Завершив службу, они записались в португальское отделение полиции, отвечающее за охрану судей и политиков. Теперь же близнецы охраняют футболиста и его семью - они находятся вместе с Роналду каждый раз, когда он покидает своё жилье, а также защищают дом. Делают они это круглосуточно, причем передвигаются телохранители на пуленепробиваемых автомобилях.

Cristiano Ronaldo arriving at Carrington today, closely followed by his two bodyguards. #MUFC pic.twitter.com/t6hU6tDZNv — United Update (@UnitedsUpdate) September 23, 2021

Португалец озабочен своей охраной очень сильно. Например, в его доме в Манчестере установлены камеры видеонаблюдения и оборудована специальная комната, в которой семья Роналду сможет укрыться в случае опасности.

На чемпионате мира 2014 года, проходившем в Бразилии, сборную Португалии охраняли шесть телохранителей, четверо из которых были приставлены непосредственно к Роналду. А в 2018 году за безопасность звезды футбола отвечал бывший боец ММА Гонсало Сальгадо. На счету Сальгадо 9 боев в ММА (7-2) и участие в шоу TUF, где бойцы борются за участие в UFC. Несмотря на то, что в UFC Сальгадо так и не попал, он смог устроиться телохранителем Роналду. И неудивительно - вес гиганта составляет 140 килограммов, рядом с ним не внушает страха даже Коннор Макгрегор.