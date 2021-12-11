В Риге продолжает дешеветь топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Вильнюсе, а самая низкая - в Риге.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки снизилась на 0,9% - до 1,494 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 1% - до 1,334 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,4% - до 1,486 евро за литр, а дизельное топливо на 0,4% - до 1,386 евро за литр.

На заправках Circle K в Таллинне цены на топливо не менялись, и в пятницу литр бензина 95-й марки стоил 1,547 евро, а литр дизельного топлива - 1,347 евро.