В ночь на воскресенье пройдут дождь и снег
В ночь на воскресенье, 12 декабря, местами в Видземе, Латгале и Селии ожидаются продолжительные дожди и снегопады, прогнозируют синоптики.
В ночь на воскресенье, 12 декабря, местами в Видземе, Латгале и Селии ожидаются продолжительные дожди и снегопады, прогнозируют синоптики.
Небо будет в основном облачным, во многих частях страны ожидается туман. Ветер будет слабым, а дороги - скользкими.
Температура воздуха -1...+3 градуса, ночью и утром местами на западе Латвии около -3 градусов.
В воскресенье в Риге не ожидается значительных осадков. При слабом ветре температура воздуха будет колебаться около нуля.
Галерея: Сосульки в Риге