Сб, 11.12.2021
Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы
Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

В ночь на воскресенье пройдут дождь и снег

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на воскресенье, 12 декабря, местами в Видземе, Латгале и Селии ожидаются продолжительные дожди и снегопады, прогнозируют синоптики.

В воскресенье местами возможны небольшие осадки, вечером их будет больше в Видземе и Латгале.

Небо будет в основном облачным, во многих частях страны ожидается туман. Ветер будет слабым, а дороги - скользкими.

Температура воздуха -1...+3 градуса, ночью и утром местами на западе Латвии около -3 градусов.

В воскресенье в Риге не ожидается значительных осадков. При слабом ветре температура воздуха будет колебаться около нуля.

Галерея: Сосульки в Риге


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