Смертельное ДТП с автомобилем Собчак: предъявлены обвинения

На данный момент дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как считает следствие, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, которое допустил водитель автомобиля Ксении Собчак. Оперативники провели восемь экспертиз и опросили 13 свидетелей. Потерпевшими в результате ДТП признаны пять человек.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент водитель находится под домашним арестом. Он признает свою вину.