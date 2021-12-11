Смертельное ДТП с автомобилем Собчак: предъявлены обвинения
Российская полиция завершила следствие по делу о ДТП с участием машины, в котором находилась телеведущая и журналист Ксения Собчак, передает "Медуза" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Российская полиция завершила следствие по делу о ДТП с участием машины, в котором находилась телеведущая и журналист Ксения Собчак, передает "Медуза" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
На данный момент дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как считает следствие, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения, которое допустил водитель автомобиля Ксении Собчак. Оперативники провели восемь экспертиз и опросили 13 свидетелей. Потерпевшими в результате ДТП признаны пять человек.
Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. На данный момент водитель находится под домашним арестом. Он признает свою вину.
Напомним, вечером 9 октября, автомобиль, в котором после мероприятия ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи. Погибли два человека.