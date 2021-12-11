Фото, видео ⟩ Не менее 50 человек погибли при урагане в США

Он сказал, что некоторые районы были разрушены ветром скоростью в почти 90 метров в секунду.

Губернатор признал, что число погибших во время шторма может вырасти до 70-100 человек. Он добавил, что

это самый сильный ураган в истории Кентукки.

По словам демократа, к большому числу жертв привело обрушение в результате урагана крыши фабрики по производству свечей в Мэйфилде.

Объявлено чрезвычайное положение.

Во время шторма оказались разрушены уже несколько зданий в Кентукки. Ураган вызвал хаос во многих частях США.

По словам официальных лиц, ураган в штате Иллинойс в пятницу, 10 декабря, разрушил большой склад онлайн-розничной компании Amazon, а местные СМИ сообщили, что около 100 рабочих оказались в ловушке в здании, треть которого разрушена.

Галерея: Разрушенный ураганом склад онлайн-торговца Amazon

В районе, где работники склада в ночное время обрабатывали заказы клиентов, было объявлено штормовое предупреждение.

Американские СМИ сообщили, что в Арканзасе погиб один и попали в ловушку еще 20 человек, когда ураган затронул заведение по уходу Monette Manor. Спасателям удалось освободить всех попавших в ловушку людей.