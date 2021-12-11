Фото, видео ⟩ Не менее 50 человек погибли при урагане в США
По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильного урагана в штате Кентукки на юго-востоке США, сообщил журналистам губернатор Энди Бешир.
По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильного урагана в штате Кентукки на юго-востоке США, сообщил журналистам губернатор Энди Бешир.
Он сказал, что некоторые районы были разрушены ветром скоростью в почти 90 метров в секунду.
Губернатор признал, что число погибших во время шторма может вырасти до 70-100 человек. Он добавил, что
По словам демократа, к большому числу жертв привело обрушение в результате урагана крыши фабрики по производству свечей в Мэйфилде.
Mayfield Kentucky, flattened in one night.— o҉o҉b҉l҉a҉h҉ (@oooblahhh) December 11, 2021
I can't even imagine how terrifying this was & how heartbreaking#mayfield #Kentuckyhttps://t.co/EDBnae36Ln pic.twitter.com/j9nY9p3RNk
Объявлено чрезвычайное положение.
Во время шторма оказались разрушены уже несколько зданий в Кентукки. Ураган вызвал хаос во многих частях США.
По словам официальных лиц, ураган в штате Иллинойс в пятницу, 10 декабря, разрушил большой склад онлайн-розничной компании Amazon, а местные СМИ сообщили, что около 100 рабочих оказались в ловушке в здании, треть которого разрушена.
Галерея: Разрушенный ураганом склад онлайн-торговца Amazon
В районе, где работники склада в ночное время обрабатывали заказы клиентов, было объявлено штормовое предупреждение.
Американские СМИ сообщили, что в Арканзасе погиб один и попали в ловушку еще 20 человек, когда ураган затронул заведение по уходу Monette Manor. Спасателям удалось освободить всех попавших в ловушку людей.
Più di 100 le persone morte a causa dei #Tornado che hanno colpito la cittadina di Mayfield, 9.000 abitanti nel #Kentucky .— Kurosh74 (@Kurosh_74) December 11, 2021
Almeno altri 6 morti si sono verificati negli altri Stati: tre in #Tennessee , una in #Arkansas , una in #Missouri e una in Illinois pic.twitter.com/8Ot0iyqqwj