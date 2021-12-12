"Это опасные игрушки": Путин - режиссеру Сокурову на предложение "отпустить" Северный Кавказ

Да, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьезно надо относиться. И поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам!

Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. Как я говорил при прошлой нашей дискуссии: люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут",