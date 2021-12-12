"Это опасные игрушки": Путин - режиссеру Сокурову на предложение "отпустить" Северный Кавказ

Тогда Александр Сокуров предложил проверить, а Путин указал, что не раз проверялось. Например, голосованием по Конституции.
"Что, предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?[...].
Я вас знаю очень давно. Очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне, но, прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди вайнахов. Я прошу вас относиться к этому серьезно.
Да, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьезно надо относиться. И поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам!
Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. Как я говорил при прошлой нашей дискуссии: люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут",
- ответил Сокурову Путин.
Президент РФ заверил, что с российской армией сейчас все в порядке. Достаточно почитать только характеристики армии страны со стороны тех, кто объявляет Россию противниками. Путин указал, что говорить, что Беларусь у России на довольствии - некорректно, а Кавказ - это часть РФ:
"Непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства. Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру".
Владимир Путин предложил режиссеру подумать, прежде чем говорить.
Президент пригласил Александра Сокурова на личную встречу:
"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых вещах лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят - позвоните, приходите, обсудим. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи!".
Теперь режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний.
После его слов власти Чечни пообещали обратиться в СК с требованием проверить слова Сокурова на экстремизм. Об этом он рассказал порталу "Интерфакс":
"Опасаюсь [уголовного преследования], но надеюсь, что президент этого не допустит, потому что Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан. И президент участвует в диалоге и с членами совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что об аресте режиссера "и речи быть не может".
Видео: ответ Владимира Путина Сокурову