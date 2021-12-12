Вс, 12.12.2021
Глупо думать, что война ограничится одной нацией представитель западной разведки
представитель западной разведки

"Это опасные игрушки": Путин - режиссеру Сокурову на предложение "отпустить" Северный Кавказ

ФОТО: Scanpix/Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

9 декабря во время заседания Совета по правам человека режиссер Александр Сокуров предложил "отпустить всех", кто больше не хочет продолжать жить в составе РФ. Он сказал, что в республиках Северного Кавказа хотят расстаться с русскими. Теперь режиссер опасается уголовного преследования. Об этом пишет "Медуза".

Изданию "Север.Реалии" Сокуров отметил, что у него "произошел серьезный конфликт с президентом" и отказался от комментариев. 

Президент РФ Владимир Путин вступил в полемику с режиссером касательно внешней политики страны.

Александр Николаевич назвал большой "политической, культурной, экономической и эмоциональной" проблемой то, что происходит на Северном Кавказе: "Кавказ становится мононациональным. Вся власть в руках коренных людей". Сокуров заметил, что в республиках "все больше" не любят русских и "хотят расстаться" с ними.

"Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорил. Извините", - сказал он в своем 15-минутном выступлении. 

Владимир Путин указал, что у Сокурова было не выступление, а манифест. 

"Вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Вы сказали "давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить". Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?" - спросил президент РФ. 

Тогда Александр Сокуров предложил проверить, а Путин указал, что не раз проверялось. Например, голосованием по Конституции. 

"Что, предлагается разделить весь Дагестан? Или разделить Карачаево-Черкесию? Там много вопросов, я знаю их очень хорошо. У нас две тысячи территориальных претензий по стране! Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории?[...].

Я вас знаю очень давно. Очень давно. Отношусь к вам с большим уважением. Потому что вы говорите всегда искренне, но, прямо скажем, далеко не всегда точно. И некоторые вещи следовало бы сначала рассмотреть и подумать. Например, отношения среди вайнахов. Я прошу вас относиться к этому серьезно.

Да, две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьезно надо относиться. И поверхностно вот так на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам!

Уверяю вас, это опасные игрушки, мы это проходили. Как я говорил при прошлой нашей дискуссии: люди в нашем с вами возрасте на войну не пойдут",

- ответил Сокурову Путин.

Президент РФ заверил, что с российской армией сейчас все в порядке. Достаточно почитать только характеристики армии страны со стороны тех, кто объявляет Россию противниками. Путин указал, что говорить, что Беларусь у России на довольствии - некорректно, а Кавказ - это часть РФ:

"Непозволительно это делать публично. Это неуважение к целому народу и целой стране, которая у нас находится в составе Союзного государства. Это тонкий процесс, длительный, который требует исключительной компетентности и терпения, уважения к партнеру".

Владимир Путин предложил режиссеру подумать, прежде чем говорить.

Президент пригласил Александра Сокурова на личную встречу:

"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых вещах лучше помолчать. Некоторые вещи очень беспокоят - позвоните, приходите, обсудим. Пожалуйста. Просто это очень тонкие вещи!".

Теперь режиссер Александр Сокуров заявил, что опасается уголовного преследования из-за своих высказываний. 

После его слов власти Чечни пообещали обратиться в СК с требованием проверить слова Сокурова на экстремизм. Об этом он рассказал порталу "Интерфакс":

"Опасаюсь [уголовного преследования], но надеюсь, что президент этого не допустит, потому что Совет по правам человека на то и рассчитан, чтобы там высказывались и разные точки зрения, в том числе и политическим вопросам, он для того и создан. И президент участвует в диалоге и с членами совета, и с разными гражданами, у которых разные точки зрения".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявлял, что об аресте режиссера "и речи быть не может".

Видео: ответ Владимира Путина Сокурову


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