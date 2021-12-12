За сутки на скользких тротуарах травмировались 24 человека

В службе указали, что в этом случае типичные травмы - переломы и ушибы рук и ног.

В то же время за прошедшие сутки NMPD не получила не одного вызова к пострадавшим от упавших сосулек.

Напомним, на этих выходных в Латвии наблюдается оттепель, из-за которой на дорогах и тротуарах образовалось сильное, опасное обледенение.

В ДТП пострадали 11 человек, в том числе пятеро пешеходов

В минувшие сутки в ДТП в Латвии пострадали 11 человек, пятеро из них - пешеходы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Шестеро участников дорожного движения, в том числе четыре пешехода, пострадали в ДТП в Рижском регионе, трое получили травмы в Земгале и по одному в Курземе и Латгале. В Курземе пострадавшим был пешеход. В субботу ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось летальным исходом.