Выявлен 481 новый случай Covid-19, скончались 9 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Шестеро умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а трое были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 305 человек (63,4%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 176 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 503,4 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,9%. Было сделано 6083 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 261 944 человек, скончались 4375 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии было госпитализировано 29 новых пациентов с коронавирусом, восемь человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Вчера были госпитализированы 29 пациентов, что является самым низким показателем с 13 сентября, когда за сутки в больницу попали 23 пациента.

Общее число находящихся в стационарах пациентов с коронавирусом за сутки выросло с 517 до 527, т.е. на 1,9%.

У 432 пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 95 человек, или 18%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 742 пациента с Covid-19.

Эстония

По состоянию на утро воскресенья в больницы Эстонии с коронавирусом доставлены 275 пациентов, за сутки скончались четверо зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения заболевания требуется 187 пациентам, из них 159 (85%) не вакцинированы, а у 28 пациентов (15%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни.

За сутки проанализированы 4618 результатов тестов, позитивный результат дали 377 тестов: 223 теста принадлежат невакцинированным, а 154 - полностью прошедшим курс вакцинации.