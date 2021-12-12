Вс, 12.12.2021
Часто пациенты прибывают без одежды, документов, поэтому выписывая их, приходится искать им одежду Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы
Лига Шерна, председатель правления Мадонской больницы

Выявлен 481 новый случай Covid-19, скончались 9 человек
В больницах - 527 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлен 481 новый случай Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек в возрасте от 60 до 69 лет;
  • пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Шестеро умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а трое были вакцинированы.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 305 человек (63,4%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 176 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 503,4 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 7,9%. Было сделано 6083 теста.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 261 944 человек, скончались 4375 человек.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии было госпитализировано 29 новых пациентов с коронавирусом, восемь человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

Вчера были госпитализированы 29 пациентов, что является самым низким показателем с 13 сентября, когда за сутки в больницу попали 23 пациента.

Общее число находящихся в стационарах пациентов с коронавирусом за сутки выросло с 517 до 527, т.е. на 1,9%.

У 432 пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 95 человек, или 18%, переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 742 пациента с Covid-19.

Эстония

По состоянию на утро воскресенья в больницы Эстонии с коронавирусом доставлены 275 пациентов, за сутки скончались четверо зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения заболевания требуется 187 пациентам, из них 159 (85%) не вакцинированы, а у 28 пациентов (15%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни.

За сутки проанализированы 4618 результатов тестов, позитивный результат дали 377 тестов: 223 теста принадлежат невакцинированным, а 154 - полностью прошедшим курс вакцинации.

За сутки введены 2367 доз вакцины, в том числе 282 первые дозы. По состоянию на утро воскресенья дополнительную или бустерную дозу вакцины получили 220 347 человек. Двумя дозами привито 60,3% населения страны.


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