ВИДЕО ⟩ Без нокаута: Ломаченко победил Комми судейским решением

Поединок продлилсяя все 12 раундов и завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.

В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой. В этот же момент украинец попросил команду африканского боксёра остановить поединок. Ломаченко, глядя в угол ганца, призывал их остановить одностороннее избиение.

Down goes Commey 😳



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work 👊#LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Комми поднялся и продолжил бой. Правда, оставшаяся часть поединка прошла в том же ключе, что и предыдущие. В девятом раунде ганец неожиданно включился и нанёс ряд неприятных ударов, но большего Ломаченко сопернику не позволил, хоть и не сумел его нокаутировать.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне 2021 года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.