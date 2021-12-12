Вс, 12.12.2021
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Юлия Дмитренко, эмигрантка

ВИДЕО ⟩ Без нокаута: Ломаченко победил Комми судейским решением

ФОТО: AFP/SCANPIX

12 декабря в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и экс-чемпион мира ганец Ричард Комми.

Поединок продлилсяя все 12 раундов и завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.

В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой. В этот же момент украинец попросил команду африканского боксёра остановить поединок. Ломаченко, глядя в угол ганца, призывал их остановить одностороннее избиение.

Комми поднялся и продолжил бой. Правда, оставшаяся часть поединка прошла в том же ключе, что и предыдущие. В девятом раунде ганец неожиданно включился и нанёс ряд неприятных ударов, но большего Ломаченко сопернику не позволил, хоть и не сумел его нокаутировать.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне 2021 года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

На счету Ломаченко теперь стало 16 побед, из которых 11 были добыты нокаутом, и два поражения. Комми одержал 30 побед, (27 нокаутом) и потерпел четыре поражения.


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