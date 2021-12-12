ВИДЕО ⟩ Без нокаута: Ломаченко победил Комми судейским решением

Поединок продлилсяя все 12 раундов и завершился победой 33-летнего украинца единогласным решением судей 117:110, 119:108, 119:108.
В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой. В этот же момент украинец попросил команду африканского боксёра остановить поединок. Ломаченко, глядя в угол ганца, призывал их остановить одностороннее избиение.
Комми поднялся и продолжил бой. Правда, оставшаяся часть поединка прошла в том же ключе, что и предыдущие. В девятом раунде ганец неожиданно включился и нанёс ряд неприятных ударов, но большего Ломаченко сопернику не позволил, хоть и не сумел его нокаутировать.
Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне 2021 года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.
На счету Ломаченко теперь стало 16 побед, из которых 11 были добыты нокаутом, и два поражения. Комми одержал 30 побед, (27 нокаутом) и потерпел четыре поражения.