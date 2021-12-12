ВИДЕО ⟩ Оливейра "задушил" Порье, а Нуньес проиграла впервые с 2014 года
2 декабря в Лас-Вегасе в T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 269.
2 декабря в Лас-Вегасе в T-Mobile Arena состоялся турнир UFC 269.
В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра удушающим приёмом победил первого номера в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории, американца Дастина Порье.
В первом раунде инициатива принадлежала Порье, который едва не отправил Оливейру в нокаут. Однако опыт помог бразильцу сдержать натиск и вернуться в бой. Оливейра сумел защитить титул, вынудив Порье сдаться удушающим приёмом в третьем раунде.
Для 31-летнего бразильца - это первая успешная защита пояса. Он завоевал титул чемпиона UFC в мае 2021 года, победив в поединке за вакантный пояс американца Майкла Чендлера.
Бразилец не проигрывал с декабря 2018 года. Теперь на его счету серия из десяти побед в UFC. До Оливейры чемпионом UFC в лёгком весе был Хабиб Нурмагомедов.
В соглавном бою бразильянка Аманда Нуньес сенсационно проиграла американке Джулианне Пенье. 32-летняя Пенья провела удушающий приём во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе. 33-летняя Нуньес не проигрывала в UFC с 2015 года.