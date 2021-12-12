ВИДЕО ⟩ Оливейра "задушил" Порье, а Нуньес проиграла впервые с 2014 года

В главном бою вечера чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра удушающим приёмом победил первого номера в рейтинге лучших бойцов лёгкой весовой категории, американца Дастина Порье.

В первом раунде инициатива принадлежала Порье, который едва не отправил Оливейру в нокаут. Однако опыт помог бразильцу сдержать натиск и вернуться в бой. Оливейра сумел защитить титул, вынудив Порье сдаться удушающим приёмом в третьем раунде.

Для 31-летнего бразильца - это первая успешная защита пояса. Он завоевал титул чемпиона UFC в мае 2021 года, победив в поединке за вакантный пояс американца Майкла Чендлера.

Бразилец не проигрывал с декабря 2018 года. Теперь на его счету серия из десяти побед в UFC. До Оливейры чемпионом UFC в лёгком весе был Хабиб Нурмагомедов.