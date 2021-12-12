Фото ⟩ airBaltic показала самолёт олимпийской сборной Латвии

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс заявил: "Как и airBaltic, латвийские профессиональные спортсмены несут имя нашей страны далеко за её пределами. Мы гордимся сотрудничеством с Латвийским олимпийским комитетом и поддерживаем латвийских спортсменов на их пути к зимним Олимпийским играм 2022 года".

Жорж Тикмерс, президент Латвийского олимпийского комитета: "Мы рады возобновить сотрудничество с национальной авиакомпанией airBaltic, которая прилагает усилия к тому, чтобы нести имя Латвии по всему миру. Теперь у наших спортсменов есть уникальная возможность делать это на стадионах и аренах в разных городах мира, благодаря тому, что airBaltic предоставляет им услуги высокого уровня. Мы делаем это с гордостью".

Самолёт airBaltic олимпийской сборной Латвии ФОТО: airBaltic

В честь этого сотрудничества airBaltic внесла изменения во внешний вид самолёта, окрашенного в цвета латвийского флага. Теперь на нём размещён также логотип Латвийского олимпийского комитета и название Latvija на хвосте и брюхе самолёта.