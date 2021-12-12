Видео ⟩ О чем Сергей Жигунов писал Елизавете II?

Жигунов вспомнил, как проходила работа над саундтреком к картине "Три мушкетера", которую он снял в 2013 году. Ради композиции Сергей Викторович написал письмо Елизавете II.

Автором музыки был Алексей Шелыгин. Жигунов решил, что сыграть на записи должен Лондонский симфонический оркестр. Коллеги убедили продюсера, что партитура настолько сложная, что больше никто в мире не сможет это сыграть.

Именно Лондонский симфонический оркестр ранее сыграл музыку для франшиз про Джеймса Бонда, Индиану Джонса и других известных фильмов. Но Жигунову отказали, тогда он изменил просьбу и попросил сыграть музыку для телеверсии фильма. Этот вопрос пришлось решать якобы через руководство оркестра, а он находится под личным патронатом королевы Елизаветы II.

Жигунов рассказал, что якобы через три дня пришел положительный ответ. Лондонскому оркестру дали добро на сотрудничество с продюсером. По его словам лично королева Великобритании.

Запись саундтрека прошла в лондонской AIR Studios, принадлежавшей когда-то Джорджу Мартину, продюсеру и аранжировщику The Beatles. В записи принимали участие около 80 человек. Среди них дирижер Валерий Гергиев и композитор Ник Ингман (работал с Миком Джаггером, Бьорк, Полом Маккартни и многими другими.).

Фильм "Три мушкетера" вышел на экраны в 2013 году. Его бюджет составил 12 миллионов долларов. Картина не собрала в прокате и 1/20 части этих денег. На Первом канале было показано 10 серий, для которых Жигунов и приглашал Лондонский симфонический оркестр.