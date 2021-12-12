Вс, 12.12.2021
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"Динамо" потерпело очередное поражение. На этот раз от "Торпедо"

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

В воскресенье, 12 декабря, рижское "Динамо" у себя дома потерпело поражение от нижегородского "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Счёт на 15-й минуте встречи открыл нападающий "Динамо" Гунар Скворцов. Во втором периоде "Торпедо" сумело отыграться и выйти вперёд благодаря шайбам Ивана Чеховича и Марека Гривика. Окончательный счёт в матче на 44-й минуте установил форвард нижегородцев Дамир Жафяров.

Благодаря этой победе "Торпедо" поднялось в зону плей-офф на Западе. На счету нижегородцев 43 очка в 39 матчах. "Динамо" под руководством Владимира Крикунова уступило в четвёртой встрече КХЛ кряду. Рижане по-прежнему замыкают таблицу Запада, имея в активе 30 очков.

Далее рижан ожидает ещё один домашний матч против минского "Динамо" (20.12), а затем "Динамо" проведёт выездную игру против "Витязя" (22.10).


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